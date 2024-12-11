11 yavru köpeği poşete koyup çöpe attılar

İstanbul Sancaktepe'de çöp atmak için sokağa çıkan Ayşe Karlangıç, çöp konteynerinden gelen sesleri takip edince ağzı kapalı bir poşet içinde 11 yavru köpek buldu. Henüz göbek bağları bile vücutlarında bulunan köpeklerden 4'ünün öldüğü, 7'sinin ise baygın olduğu anlaşıldı. Karlangıç, evine aldığı 7 yavruları ısıtmaya çalıştı. Karlangıç ayrıca petshoptan aldığı süt ve mama ile köpekleri beslemeye başladı.UYORKarlangıç, "Poşetin ağzını 4-5 defa bağlamışlar, vicdansızlar. 4 yavru öldü. 7'si kaldı. Orada o şekilde bırakamadım, evime getirdim. Gıdalarını verdim, vücutlarını ısıtmaya çalışıyorum. Göbek bağları bile düşmemiş. Bu kadar vicdansızlık olmaz. Hayvanlar için bir bakım alanı bulunana kadar ben bakacağım. Bu hayvanlara anne sütü alması lazım. En azından daha iyi beslenir" dedi.