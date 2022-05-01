11 yıl önce küçük kızını öldürmekten 16 yıl hapis cezası almış

İstanbul'da 2011 yılında İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin savcılığa yaptığı ihbar 2,5 yaşında hayatını kaybeden Semanur'un ölümünde şüpheli durumların olduğu belirtildi. 2,5 yaşındaki Semanur Sandayuk, 25 Mart 2011'de hastaneye kaldırıldı. Vücudunda yanıklara, kırıklara ve iç kanamalara rastlandı. 13 gün sonra da hayatını kaybetti.

Bunun üzerine gözaltına alınan anne Bilgen Sandayuk iddiaya göre o gün ifadesinde eşini suçladı. Bilgen Sandayuk, "Eşim o gece evde yoktu. Hırsızlık yapmaya gitmişti, sabah geldi ve yattı. Çocuklar gürültü yapınca uyandı, Semanur 'a iki tokat attığını gördüm. 'Sen işine bak' deyince mutfağa döndüm. Geri geldiğimde Semanur 'un nefes alamadığını gördüm. Yarım saat sonra hastaneye götürdü" dediği ileri sürüldü. Ancak Semanur Sandayuk'un o dönem 8 yaşındaki ablası ile 10 yaşındaki abisinin ifadelerinde inanılmaz gerçek gün yüzüne çıktı. İfadesi alınan çocuklar küçük kardeşlerine annelerinin "Bir keresinde annemin ayağı kırık olduğu için ağlayan Semanur 'u kafasına çivili sopa ile vurduğunu gördüm" dedi öne sürüldü.

BABA TUTUKLU ANNE ARANIYORDU

Çift hakkında "ölüme sebebiyet verecek şekilde kasten yaralamak" suçundan 16 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Baba tutuklandı. Anne ise kayıplara karıştı. Bilgen Sandayuk, önceki gün Arnavutköy'de yakalandı. Hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Sandayuk, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Anne Sandayuk cezaevine gönderildi.