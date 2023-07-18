11 yıldır kayıp aracını arıyor

Kocaelı'nınKörfez ilçesinde yaşayan Hakan Kara (48) 8 Temmuz 2012'de yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığ. Türkiye'deki hastanelerde aylarca süren tedavisinin ardından yurtdışında da tedavi gördü. 2015'te tedavisi tamamlanıp Türkiye'ye dönen Kara'nın biriken borçları nedeniyle icralık olmuş malları haczedilmiş ve satılmıştı. En son evinin önünde bulamadığı aracının da borçlarına karşılık haczedilerek satıldığını düşünen Kara, 2019'da aldığı bir tebligatla şok yaşadı. Aracının hastaneye yatırıldıktan birkaç gün sonra çalınarak İstanbul'a götürüldüğünü, 2013'te bulunarak trafikten men edildiğini ve bir otoparka yediemin olarak teslim edildiğini öğrendi. İstanbul'a gelerek söz konusu otoparka giden Kara, otoparkın kapandığını görünce Kocaeli'ne dönerek polise şikâyette bulundu. Çalınan aracının yıllarca otoparkta rehin tutulduğunu, borçlar birikince olayı öğrendiğini beyan eden Kara, mağduriyetin giderilmesini istedi.