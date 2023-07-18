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Giriş Tarihi: 19.7.2023

11 yıldır kayıp aracını arıyor

Dilek YAMAN DEMİR Dilek YAMAN DEMİR
11 yıldır kayıp aracını arıyor
Kocaelı'nın Körfez ilçesinde yaşayan Hakan Kara (48) 8 Temmuz 2012'de yaşadığı rahatsızlık nedeniyle hastaneye kaldırıldığ. Türkiye'deki hastanelerde aylarca süren tedavisinin ardından yurtdışında da tedavi gördü. 2015'te tedavisi tamamlanıp Türkiye'ye dönen Kara'nın biriken borçları nedeniyle icralık olmuş malları haczedilmiş ve satılmıştı. En son evinin önünde bulamadığı aracının da borçlarına karşılık haczedilerek satıldığını düşünen Kara, 2019'da aldığı bir tebligatla şok yaşadı. Aracının hastaneye yatırıldıktan birkaç gün sonra çalınarak İstanbul'a götürüldüğünü, 2013'te bulunarak trafikten men edildiğini ve bir otoparka yediemin olarak teslim edildiğini öğrendi. İstanbul'a gelerek söz konusu otoparka giden Kara, otoparkın kapandığını görünce Kocaeli'ne dönerek polise şikâyette bulundu. Çalınan aracının yıllarca otoparkta rehin tutulduğunu, borçlar birikince olayı öğrendiğini beyan eden Kara, mağduriyetin giderilmesini istedi.

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11 yıldır kayıp aracını arıyor
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