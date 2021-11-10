11 yıldır kayıp olan gencin sırrı Alanya polisinin dikkatiyle çözüldü

Mersin'de yaşayan lise öğrencisi 17 yaşındaki Halit Emdirme, 23 Haziran 2010 yılında yaz tatili için Alanya'daki amcası Yakup Emdirme'nin yanına gitti. Halit Emdirme, amcasını ziyaret ettikten bir hafta sonra Alanya'da kayboldu. Ailesi tarafından her yerde aranan Halit'in babası Yunus Emdirme kaybolan oğlunun bulunması için 2010 ve 2012 yılında ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programına da katıldı. Oğlunun izini bulamayan baba, evlat acısına dayanamayarak 2014'te yaşamını yitirdi.
ALANYA'DAN KİMLİKSİZ CESETLER ARAŞTIRILDI
Alanya Adliyesi'nce kapatılan Halit Emdirme'nin dosyasının yeniden açılması için Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği çalışma başlattı. Asayiş Büro bağlı ekipler 27 Haziran 2010'da Alanya'da bulunan kimliksiz cesetleri incelemeye aldı. Dinek Mevkii'nde denizde boğulmuş olarak bulunan ceset üzerinde duran ekipler, 40-45 yaşlarında olarak kayıtlara geçen bir cesedin peşine düşen Asayiş Büro, Antalya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü'nden cesedin nereye gömüldüğü bilgisini aldı.
Cesedin kimsesizler mezarlığından çıkartılması için Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan izin alan Asayiş ekipleri, mezardan çıkartılan cesedin 40-45 yaşında olmadığına kanaat getiredi. Polis, cesetten ve Halit Emdirme'nin annesinden aldıkları doku örneklerini İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
HALİT'İN CESEDİ KADAVRA OLARAK KULLANILMIŞ
Polisin hummalı çalışmaları sonucunda cesedi denizden çıktıktan sonra kimliğinin belirsiz olmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2016 yılına kadar kadavra olarak kullanıldığı, daha sonra Antalya Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildiği ortaya çıktı.
ANNE'YLE OĞLUNUN DNA TESTLERİ UYUŞTU
İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelenen doku örneklerinin uyuştuğuna dair rapor çıktı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği cesedin 11 yıldır kayıp olan Halit Emdirme'ye ait olduğunu, amca Yakup Emdirme'ye bildirdi. Halit Emdirme'nin cenazesini almak için gelen amcaları Yakup, Veysel, Mustafa Emdirme ve dayısı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne geldi. Akrabaları Halit Emdirme'nin kimliğini tespit eden Asayiş Büro Amiri Komiser Oğuzhan Yıldız ve ekiplerine teşekkür etti.
HALİT BABASININ YANINA DEFNEDİLECEK
Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne gelen Halit Emdirme'nin üç amcası ve dayısı Asayiş Büro Amiri Komiser Oğuzhan Yıldız ve ekiplerine teşekkür ettikten sonra Alanya Cumhuriyet Savcılığı'na giderek cenazenin Antalya Mezarlıklar Müdürlüğü'nden alınması için işlem başlattı. Amca Yakup Emdirme, genç yaşta boğularak hayatı kaybettiği belirlenen yeğeninin cenazesinin, Mersin'in Mut ilçesindeki Yunus Emdirme'nin yanına defnedeceğini kaydetti.