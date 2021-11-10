11 yıldır kayıp olan gencin sırrı Alanya polisinin dikkatiyle çözüldü

HALİT'İN CESEDİ KADAVRA OLARAK KULLANILMIŞ

Polisin hummalı çalışmaları sonucunda cesedi denizden çıktıktan sonra kimliğinin belirsiz olmasının ardından Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde 2016 yılına kadar kadavra olarak kullanıldığı, daha sonra Antalya Kimsesizler Mezarlığı'na defnedildiği ortaya çıktı.

ANNE'YLE OĞLUNUN DNA TESTLERİ UYUŞTU

İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelenen doku örneklerinin uyuştuğuna dair rapor çıktı. Bunun üzerine Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği cesedin 11 yıldır kayıp olan Halit Emdirme'ye ait olduğunu, amca Yakup Emdirme'ye bildirdi. Halit Emdirme'nin cenazesini almak için gelen amcaları Yakup, Veysel, Mustafa Emdirme ve dayısı Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği'ne geldi. Akrabaları Halit Emdirme'nin kimliğini tespit eden Asayiş Büro Amiri Komiser Oğuzhan Yıldız ve ekiplerine teşekkür etti.