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Giriş Tarihi: 3.10.2022 22:23

110 kişilik ekip seferber oldu! 76 yaşındaki kadın 4 gündür kayıp

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesinde kayıp başvurusunda bulunulan 76 yaşındaki Ayşe Çepel, 4 gündür aranıyor. Arama çalışmalarına katılan 110 kişi ile dron yardımıyla bölgedeki 11 köy ve 21 kilometrelik alanın tarandığı bildirildi

AA
110 kişilik ekip seferber oldu! 76 yaşındaki kadın 4 gündür kayıp

Alınan bilgiye göre, Gedikevi köyünde yaşayan Alzheimer hastası Çepel, 30 Eylül'de gece saatlerinde evinden ayrıldı.

Yaşlı kadından haber alamayan yakınları, durumu jandarmaya bildirdi.

Bölgede, ilçe jandarma komutanlığı, Afyonkarahisar Komando Bölüğü, Eskişehir Komando Bölüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), AKUT, İHH, arama kurtarma ve iz takip köpekleri ile vatandaşların katılımıyla yaşlı kadının bulunması için başlatılan çalışma sürüyor.

Arama çalışmalarına katılan 110 kişi ile dron yardımıyla bölgedeki 11 köy ve 21 kilometrelik alanın tarandığı bildirildi.

Emirdağ Kaymakamı Osman Bilici, Gedikevi köyüne giderek yürütülen arama tarama çalışmaları hakkında İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Teberci'den bilgi aldı.

Bilici, yaptığı açıklamada, bölgedeki arama tarama çalışmalarında alanın genişletildiğini belirterek "Temennimiz vatandaşımızın başına kötü bir olay gelmemesi yönünde. Vatandaşımızı sağ salim en kısa sürede bulabilmek için çalışmalarımız devam ediyor." ifadesini kullandı.

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110 kişilik ekip seferber oldu! 76 yaşındaki kadın 4 gündür kayıp
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