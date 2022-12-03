1100 konutun kurası çekildi

Düzce Valisi Cevdet Atay, Avni Akyol Yurdu Konferans Salonu'nda düzenlenen kura çekimi töreninde, konutların hayırlı olmasını dileyerek, "İnşallah hayırlı, mutlu bir şekilde evlerinize kavuşursunuz, evlerinizde oturursunuz" dedi. Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri okunup dijital ekrana yansıtıldı.Proje kapsamında Düzce kent merkezinde yapılacak 320 konut için başvuruda bulunan 14 bin 693, Akçakoca'da 100 konut için 1315, Cumayeri'nde 100 konut için 1202, Gölyaka'da 100 konut için 941, Kaynaşlı'da 100 konut için, Merkez ilçeye bağlı Boğaziçi beldesinde 100 konut için 860 ve Çilimli'de 50 konut için 294 başvuru arasından kura çekimi gerçekleştirildi. Beyköy'de 50, Gümüşova'da 100 ve Yığılca'da inşa edilecek 80 konut için kura çekimi ise yarın yapılacak. Programa, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Nurhan Kartal ve vatandaşlar katıldı. "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında Düzce'de toplam 1100 konut inşa edilecek.Düzce'de 23 Kasım'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki depremin ardından alınan karar doğrultusunda ağır hasarlı binaların yıkımına devam ediliyor. Merkeze bağlı Gökçeköy'de bulunan ve depremde hasar alan 24 yıllık 3 katlı binada, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yıkıldı. Binanın sahibi Yaşar Ertuğral, evinin yıkılışı sırasında duygu dolu anlar yaşadı. Depreme uykuda yakalandıklarını söyleyen Ertuğral, "Ben o gece depremi rüyamda gördüm. Depremin neresinde, kaç saniyesinde uyandığımı hatırlamıyorum. Kalktığım gibi yere yattım. Sonra ayağa kalktım ve dışarı çıktık. Eve gece baktığımda bir şey olmadığını sandım ama yetkililer baktığında kolon ve kirişlerin sarsıntıda çift taraflı kesildiğini, bir daha 5 ya da 6 büyüklüğündeki depremleri kaldıramayacağını söyledi. 25 senelik binaydı. Tadilatını daha yeni yapmıştım. Çok şükür yara almadan çıktık. 4 çocuğum var. İkisi yatılı okuyordu. Evde oğlum, eşim ve ben vardık. Zor tabii, emeklerinizle yaptığınız evin yıkılışını görmek. Dönemin en iyi malzemesini kullandık ama yine de evimiz ağır hasar aldı" dedi. İHADüzce'deyaşanan depremde yaralanan iki kişi daha taburcu edildi. İl Sağlık Müdürü Yasin Yılmaz, kentte 23 Kasım'da 5.9 büyüklüğünde meydana gelen depremde 39 kişinin yaralandığını hatırlattı. Hastaneye kaldırılanlardan 37'sinin 29 Kasım itibarıyla tedavilerinin tamamlandığını aktaran Yılmaz, bugün de iki kişinin taburcu edildiğini dile getirdi. Yılmaz, depremde yaralanan 39 kişinin tedavisinin tamamlandığını kaydetti. AA