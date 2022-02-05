Haberler Yaşam Haberleri 111 bin 157 yeni vaka, 248 vefat
Giriş Tarihi: 5.2.2022

111 bin 157 yeni vaka, 248 vefat

ANKARA
Türkiye'de dün 468 bin 152 Kovid- 19 testi yapıldı, 111 bin 157 kişinin testi pozitif çıktı, 248 kişi yaşamını yitirdi, 83 bin 536 kişi iyileşti. 18 yaş ve üstü nüfusta ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 84.56, birinci doz aşı yapılanların oranı yüzde 92.61 olarak kayıtlara geçti. Uygulanan aşı miktarı 142 milyon 735 bin 468 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Vefat sayılarımız yüksek. Omicron varyantının kolay yayılmasına bağlı olarak vaka sayılarının artışı, özellikle ağır kronik hastalarda ve kronik hastalığı olan yaşlılarda, direnç düzeylerinin düşük olması sebebiyle ölüme yol açıyor. Aşılarımızı yaptırmalı, kendimizi korumalıyız" değerlendirmesini yaptı.

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111 bin 157 yeni vaka, 248 vefat
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