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Giriş Tarihi: 9.2.2022

111 bin 96 yeni vaka, 241 vefat

ANKARA
111 bin 96 yeni vaka, 241 vefat
Türkiye'de dün test yapılan 452 bin 363 kişiden 111 bin 96'sına Kovid-19 tanısı konulurken, 241 kişi hayatını kaybetti. İyileşenlerin sayısı 82 bin 168 oldu. Bugüne kadar uygulanan aşı miktarı 143 milyon 303 bin 935 doza yükseldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Dün (önceki gün) İstanbul'da yaptığımız incelemeler, yoğun bakımda tedavi gören hastaların yüzde 90'ının 60 yaş üzerinde, yaklaşık yüzde 88'inin aşısız veya aşısı eksik kişiler olduğunu göstermiştir. Bu iki bilgi, tüm illerimizde hepimiz için uyarıcıdır. Aşılar tam olmalı, büyükler kendini korumalıdır" dedi.

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111 bin 96 yeni vaka, 241 vefat
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