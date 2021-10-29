111 yaşındaki Fatma Tıraş: Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp Atatürk’ü gördüm

Tıraş, şunları söyledi: "10 yaşındaydım, Atatürk Fevzipaşa Garı'na geldi. Boyum yetmeyince bir taşın üzerine çıkıp vagonun penceresindeki Atatürk'ü gördüm. Sarı saçı, mavi gözleriyle etrafa bakıp insanları selamlıyordu. Gar, çok kalabalık olduğu için trenden inmedi. Tren, 2 saat kadar kaldıktan sonra acı bir siren çalarak hareket etti. Bugünlerimizi Atatürk'e borçluyuz, Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.