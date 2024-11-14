112 Acil Çağrı Merkezine Gelen Çağrıların yüzde 51 Asılsız ve Gereksiz Çağrı

Hayati önem taşıyan 112 Acil Çağrı Merkezinin telefonlarını tüm uyarılara rağmen gereksiz ve asılsız aramalar devam ediyor. Bartın 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Enver Çayır 112 Hayat kurtardığını belirterek" Maalesef tüm uyarılar ve bilgilendirmelere rağmen 112 Acil Çağrı Merkezi telefonları asılsız veya gerçek çağrı olarak aranmaya devam ediyor. İlimizde 01.Ocak 2024 – 31 Ekim 2024 tarihleri arasında 112 Acil Çağrı Merkezimize gelen 184.857 adet çağrının 94.287 adedi asılsız veya gereksiz çağrı olarak kayıtlara geçti. Vatandaşın acil durumlarda birden çok numara yerine tek bir numara 112'yi bilmeleri ve kullanmaları, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede koordine olarak olaya müdahalelerin sağlanması, asılsız ve gereksiz çağrılar nedeniyle kurumların artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlamaktadır.

VATANDAŞIMIZ TELEFONLARI MEŞGUL EDEREK GERÇEK İHTİYAÇ SAHİPLERİNİ ENGELLİYOR

Çağrı Merkezi Müdürü Çayır "Gereksiz aramalar nedeniyle Çağrı Merkezimiz meşgul edilmekte olup bu tür çağrılar kamu hizmetlerinin düzenli, süratli, etkin ve ekonomik yürütülmesine engel olmaktadır. Gereksiz çağrılar; acil yardım hizmeti bekleyen vatandaşlarımızın "112" ye ulaşmalarını engellemekte ve ekip yönlendirmede gecikmelere neden olmaktadır. Buda gerçekten acil yardıma ihtiyaç olan kişilerin hayatlarını tehlikeye sokmaktadır. Belki gereksiz arayanlar kişiler bir akrabasının veya tanıdığının o anda yardıma ihtiyaç duyduğunu göz ardı ediyorlar. Unutmayalım ki 112 hayat kurtarır. Vatandaşlarımızdan bu konuda daha duyarlı olmasını ve Sadece Acil Durumlar İçin 112 diyoruz. Gelen asılsız çağrılar hakkında bilgi veren Çayır" Sessiz çağrı ve arayıp kapatma, Telefonun çalışıp çalışmadığı deneme, Küfür ve hakaret içerikli konuşma, Elektrik ve su kesintisini sorgulama, Ebeveynlerin telefon, tablet ve bilgisayarları denetimsiz kullandırmasından dolayı oluşan çocuk aramaları, Evlenme teklif etme, Şehirlerarası otobüs seferlerini sorma, Kız arkadaşının veya Erkek Arkadaşımın kendisi ile küs olduğunu ne yapması gerektiğini, ödev sorma, Alkollü şahısların sohbet amaçlı aramalar ve daha bir çok konuda asılsız ve gereksiz aramalar yapılıyor.

CEZA DEĞİL VATANDAŞIMIZI BİLİNÇLENDİRMEK İSTİYORUZ

Kesilen cezalar hakkında da bilgi veren Çayır" 10 Ayda 8 vatandaşımıza Bin 980 TL para ceza kesildi. Bazı kişilerin davaları devam ediyor. Biz vatandaşımıza ceza kesmekten çok onların yaptıklarının yanlış olduğunu, meşgul ettiklerinde ise gerçek bir vakaya ulaşmakta zorluk veya anında müdahale etmek için zaman kaybı olduğunu belirtiyoruz. Vatandaşımızı bu konuda uyarılar yapıyor, ama uyarılarımıza rağmen birkaç kez uyarımıza rağmen devam ederlerse, kişiler hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuyoruz. Cezadan çok vatandaşımızın bu konu da bilinçlenmesini çabalıyoruz"

ARAMALAR KAYIT ALTINDA

Gelen tüm aramaların kayıt altına alındığını belirten Çayır" Gelen çağrılar için bir kişi olayı dinleyip, en geç 30 saniye de gerekli birimlere aktarıyor. İlgili birim olayı dinleyip, anın da gerekli birimleri olay yerine en kısa sürede intikal etmesini sağlıyor. Hatta bizim bölgemiz değilse bile bölge sorumluluğunda olan iller ile irtibata geçip oralardan ekip çıkmasını sağlıyor. Tüm aramalar kayıt altına alınıyor eğer kişi asılsız bir ihbar yaptı ise hakkında kanuni işlem başlatıyoruz.

BAZI VATANDAŞLARIMIZ GERÇEKTEN ÇOK DUYARLI

Bazı vatandaşların ise ihbar konusunda çok duyarlı olduğunu belirten Çayır" Bazı vatandaşlarımız ise çok duyarlı özellikle orman yangınları konusunda çevresindeki orman ve ağaçlık alanlarda bir duman gördü mü hemen arıyor, kaza yapan bir araç veya kişiye rastladıklarını hemen bizleri arıyor. Basit bir anız yangını veya duman, basit bir kaza bile olsa biz arayarak bilgi veriyor. Bu aramalar olayın büyümesini engelliyor. Böyle duyarlı vatandaşlarımızın olması ekiplerin olay yerine intikal etmesine çok büyük fayda sağlıyor. 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Enver Çayır son olarak "Gereksiz Meşgul Etme. Bir Felakete Sebep Olma" dedi.