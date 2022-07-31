Haberler Yaşam Haberleri 112 acil çağrı merkezlerine 40 milyon 748 bin 69 asılsız çağrı geldi
Giriş Tarihi: 31.7.2022 11:04 Son Güncelleme: 31.7.2022 11:10

112 acil çağrı merkezlerine 40 milyon 748 bin 69 asılsız çağrı geldi

İçişleri Bakanlığınca 81 ilde yaygınlaştırılan 112 acil çağrı merkezlerinde, yılbaşından bugüne kadar 59 milyon 107 bin çağrıya yanıt verildi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; bu çağrıların 40 milyon 748 bin 69’unu asılsız çağrılar oluştururken asıllı çağrı miktarı ise bu süreçte 18 milyon 359 bin 341 olarak kaydedildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
112 acil çağrı merkezlerine 40 milyon 748 bin 69 asılsız çağrı geldi

Yerli ve milli yazılım imkanlarıyla geliştirilen ve sıhhi imdat, polis, jandarma, orman yangını, sahil güvenlik ve AFAD'ın acil çağrı hatlarının tek bir numara 112'de birleştiren 112 Acil Çağrı Merkezleri, 81 ilde hizmet veriyor. 7 gün 24 saat esasına göre çalışan acil çağrı merkezlerinde bu yılın 7 aylık döneminde toplam 59 milyon 107 bin 410 çağrı karşılandı. Bu çağrıların 40 milyon 748 bin 69'unu asılsız çağrılar oluştururken asıllı çağrı miktarı ise bu süreçte 18 milyon 359 bin 341 olarak kaydedildi.

112 Acil Çağrı Merkezlerinde işitme ve dil-konuşma engelli bireylerin acil yardım çağrıları, Engelsiz 112 hizmeti ile karşılanıyor. Engelsiz 112 hizmeti kapsamında yılbaşından bugüne kadar 1600 vatandaşa görüntülü işaret dili hizmeti sunuldu.

44 BİN 305 E-CALL ÇAĞRISI ALINDI

Araç içi otomatik acil durum çağrısı sistemi olarak tanımlanan e-call sistemi, olası trafik kazası durumunda, kazazedelerin bilinci kapalı bile olsa otomatik olarak 112'yi arayarak, aracın bilgisayar sistemlerinden alınan kaza anına ilişkin verileri 112 Acil Çağrı Merkezi'ne iletiyor. Gerek olması halinde ise 112 Acil Çağrı Merkezi'nden aracın geri aranabilmesini sağlıyor. 01 Ocak-25 Temmuz tarihleri arasında e-call sistemiyle, 112 Acil Çağrı Merkezlerinde 44 bin 305 acil duruma anında müdahale edildi.

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112 acil çağrı merkezlerine 40 milyon 748 bin 69 asılsız çağrı geldi
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