112 Acil Sağlık’ın ‘hayat kurtaran’ anneleri

Diyarbakır 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda görevli kadın sağlık çalışanları, anne olmanın sorumluluklarını yerine getirmenin yanı sıra hasta ve yaralılara da özveri ile hizmet sunuyor. Hasta ve yaralılara hızla müdahale etmek için zamanla yarışan acil tıp teknikerleri arasında anne olan çalışanlar da bulunuyor. Anne ve sağlık çalışanı olarak iki kutsal görevi bir arada sürdüren kadın çalışanlar gelen ihbarlar üzerine hızla olay yerine intikal ederek, hasta ya da yaralı vatandaşları ambulansla hastaneye naklediyor. Kimi zaman trafik kazasında kimi zaman deprem ve sel gibi doğal bir afette yardıma koşan anne sağlıkçılar gece gündüz fedakârca görev yaparken çoğu zaman Anneler Günü gibi özel günleri de evlatlarından ve sevdiklerinden ayrı geçirmek zorunda kalıyor.Acil tıp teknikerlerinden bir çocuk annesi Gamze Yiğit,"112'de çalışmak çok zor ama bir anne olarak çalışmak daha zor. Vakalara hızla müdahalede bulunmamız gerekiyor. Bir anne olarak bu mesleği yaptığım için çok mutluyum. İnsanlara yardım elimi uzatıyorum." dedi. 2 çocuk annesi Aysun Sakman da 17 yıldır bu mesleği yaptığını söyledi. "Kutsal bir meslek. Gerçekten çok özveri gerektiriyor" diyen Sakman, her gün işini layıkıyla yapmak düşüncesiyle evden çıktığını belirtti. Sakman, hasta ve yaralıları anlamak için empati kurduklarını dile getiriyor.