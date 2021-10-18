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Giriş Tarihi: 18.10.2021 12:33 Son Güncelleme: 18.10.2021 12:50

112 ambulansıyla TikTok çektiler

Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
112 ambulansıyla TikTok çektiler

TikTok'ta paylaşımlar yapan Melek Azat adlı kullanıcının Iğdır'da çektiği bir videoda plakası maskeyle kapatılan 112 Acil Servis ambulansının kullanılması tepki çekti. Ambulanstan Melek Azat'ın adını anons ederek siren çalan 112 personeli için sosyal medyada soruşturma başlatılsın tepkileri yükseldi.

Iğdır'da TikToker Melek Azat'ın, Ağrı Dağı yakınlarında çektiği videoda 112 ambulansı kullanıldı. Videoda Melek Azat'ın eliyle gel diye işaret vermesinin ardından hareket eden ambulans şoförü, aracın kamera kadrajına girmesiyle birlikte siren çalarak megafondan Melek Azat'ın adını anons etti.

TEPKİLER ÇIĞ GİBİ BÜYÜDÜ

112 Acil Servis ambulansının TikTok çekimi için kullanılmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcıları yaşananlara isyan etti. Kamu malının bu şekilde kullanılamayacağını belirten bir sosyal medya kullanıcısı, "Tesadüf deseler de bu tamamen kurgu. Ambulansın plakası maskeyle kapatılmış. Melek Azat eliyle ambulans şoförüne gel diye işaret yapıyor. Kamu malını keyiflerine göre kullanıyorlar. İnsanlar ambulans beklerken bunlar kamu aracıyla TikTok çekiyor. Soruşturma başlatılsın" dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise videoyu CİMER'e şikayet ettiğini belirtirken, ambulans şoförü olduğunu ve aracın plakasının 04 AT 895 olduğunu belirten kişi ise "Şikayet ederken benim ismimi de verin" dedi. Kamu aracının keyfi kullanılmasına tepki gösteren sosyal medya kullanıcılarına pişkin cevaplar verilmesi ise tepkileri daha da artırdı.

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112 ambulansıyla TikTok çektiler
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