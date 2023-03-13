112 çalışanları ailelerini güvenli yere bırakıp depremzedelerin yardımına koştu

"SAKİN KALMAYA ÇALIŞTIK"

112 Komuta Merkezinde görevli Nazan Erincik de depreme evde yakalandığını ve hemen görevinin başına gittiğini ifade etti. Eşi ve çocuklarıyla evden çıktıklarını ve bu arada teyzesinin evinin yıkıldığını öğrendiğini ifade eden Erincik, şöyle konuştu: "Teyzemin enkaz altında olduğunu bilmeme rağmen, başka insanların da bize ihtiyacı olduğunu düşünerek hiç düşünmeden komuta kontrol merkezine, görev alanıma yarım saat içinde ulaştım. Gittiğimde çok büyük bir karmaşa, çok büyük bir kaos içerisindeydi ortam ama sakin kalmaya çalıştık. Tabii korka korka sakin olmaya çalıştık. Her ne olursa olsun görevimizin başındaydık. Tabii ki çok üzücü haberler aldık. Sadece küçük bir olay zannederken birçok şehrin de bu duruma maruz kaldığını öğrendik. Bu bizi tabii ki çok büyük demoralize etmişti ve sürekli etraftan gelen göçük haberleri bizim çalışmamızı çok etkilemişti ama yine de güçlü kalmak zorundaydık. En büyük destekçilerimiz idari amirlerimizdi." Teyzesinin sağ olarak enkazdan çıkarıldığını öğrendiğini de anlatan Erincik, görev yapmaya devam ettiğini ifade etti.