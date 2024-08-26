112. doğum gününü kutladı ‘Uzun yaşamın sırrı yok’ dedi

Dünyanın en yaşlı adamı, bugün doğum gününü kutluyor. 26 Ağustos 1912'de, İngiltere'nin Liverpool kentinde doğan John Tinniswood, 112. yaş gününü Guinness Dünya Rekorları sertifikasıyla çektirdiği fotoğrafla kutladı. Guinness yetkililerine konuşan Tinniswood, "neden bu kadar çok yaşadığıyla ilgili hiçbir fikrinin olmadığını" söyledi. Tinniswood kendisinden herkesin duymak isteyeceği bir "uzun yaşam sırrının" ise olmadığını kaydetti. Hayatı boyunca Liverpool futbol takımının taraftarı olan John Tinniswood, şimdi Southport'ta bir bakım evinde kalıyor. Nisan ayında 114 yaşındaki Juan Vicente Perez Mora'nın ölmesiyle, John Tinniswood dünyanın en yaşlı adamı unvanını elde etti.Gençken oldukça aktif olduğunu ve "bolca yürüyüş yaptığını" söyleyen Tinniswood, "Uzun ya da kısa bir yaşam sürebilirsiniz, bununla ilgili yapacak çok fazla şey yok." dedi. Tinniswood, 112 yaşında olmasının üzerinde pek durmadığını söyledi: "Niye bu kadar yaşadım, hiçbir fikrim yok. Özel bir sır falan bilmiyorum. Bence farklı birisi değilim." DIŞ HABERLER