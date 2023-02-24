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Giriş Tarihi: 25.2.2023

112 ve UMKE gönüllülerinin hafızalarına kazınan anlar

AA
112 ve UMKE gönüllülerinin hafızalarına kazınan anlar
Deprem bölgesinde farklı illerden birçok sağlık çalışanı gönüllü oldu. İstanbul İl Ambulans Komuta Kontrol Merkezi Başhekimliği'ne bağlı çalışan 600 personel de Hatay, Gaziantep ve Kahramanmaraş'ta görev aldı. UMKE'den 345 gönüllü de Gaziantep, Malatya ve Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında mücadele verdi. İstanbul'a dönen 112 Acil Sağlık ve UMKE ekipleri, hafızalarına kazınan anları anlattı.
13 yıllık meslek hayatını Adıyaman ve İstanbul'da geçiren paramedik Buse Celep, enkazdan kurtarılan 7 yaşındaki kız ve erkek kardeşleri hiç unutamadığını beliterek "Gülerek çıkmıştı, 'Abla, biz oyun oynuyorduk' dedi. 'Korkmadınız mı?' dedim. 'Hayır. Annem babam da oradaydı' dedi. Bebek, anne ve baba yaşamıyordu. 'Annem de geliyor mu?' sorusuna cevap veremedim" dedi.



UMKE gönüllüsü olan ve 11 ay önce dünyaevine giren sağlık memuru Muhammet Fatih ve hemşire Berna Kılıç Sarı, Hatay'daki arama kurtarma çalışmalarında birlikte görev aldı. Muhammet Fatih Sarı, "Anne ve bebeği aynı ceset torbasına almışlar. Babası da başlarında bekliyordu. Ceset torbasının fermuarını açıp çocuğunu seviyordu" diye anlattı. Paramedik Sevda Kaya da "Arkadaşımla 2 saat ceset torbasının içinde uyuyarak dinlendik" dedi. Acil Tıp Teknisyeni Gülcan Şen, "Bir hastayı kurtardığımızda yaklaşık 80'inci saatteydik. 80 saat hiç uyumadık" diye konuştu.

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112 ve UMKE gönüllülerinin hafızalarına kazınan anlar
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