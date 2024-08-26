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Giriş Tarihi: 26.8.2024 10:25 Son Güncelleme: 26.8.2024 11:28

112’yi aradı: "Annemi babamı öldürdüm" diye ihbarda bulundu

Amasya’nın Suluova ilçesinde 112 Acil Çağrı Merkezine düşen “annemi babamı öldürdüm” ihbarı, ekipleri harekete geçirdi.

SERKAN ATICI
112’yi aradı: Annemi babamı öldürdüm diye ihbarda bulundu

Amasya'nın Suluova ilçesinde bir vatandaş, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "annemi babamı öldürdüm" diye ihbarda bulundu. Kan donduran ihbar sonrası acil sağlık ve polis ekiplerinin yanı sıra tüm mahalle ayağa kalktı. Alınan bilgiye göre Suluova Hürriyet Mahallesi Ferhat Sokak ta yaşayan bir vatandaş 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak "annemi, babamı öldürdüm" diyerek ihbarda bulundu. İhbar üzerine polis ve 112 acil servis ekibi alarma geçti.

Kısa sürede belirtilen adrese giden polis ekipleri, yaptığı incelemede ihbarın asılsız olduğunu anladı. Tüm ekipleri ve mahalle halkını ayağa kaldıran ihbarın asılsız olduğu anlaşılması üzerine ise herkes rahat bir nefes aldı. Polis ekipleri asılsız ihbarda bulunan şahsın tespiti için çalışma başlattı.

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112’yi aradı: "Annemi babamı öldürdüm" diye ihbarda bulundu
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