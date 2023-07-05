112’yle görüşme delil oldu meşru müdafaadan özgür kaldı

Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. O günlerde bir sitede kapıcılık yapan ve boş vakitlerinde boya işleri de yapan Recep Sazak, boya için kaç kutu gerekeceğini tespit etmek için 14 Şubat 2022 gecesi kadının evine gitti. Şin, Recep Sazak'a kapıyı açınca hayatının en büyük kâbusu ile karşı karşıya kaldı. Cinsel içerikli sözler kullanmaya başlayan Sazak'ın tavrından rahatsız olan ve karşı koyup evden göndermek isteyen genç kadın başarılı olamadı. 'Kasten adam yaralama' ve 'Çocuğa cinsel istismar' suçlarından sabıkalı olduğu iddia edilen Sazak, genç kadını bıçakla öldürmekle tehdit etti. Yetmedi, kadının boynuna ve eline kablo dolayıp cinsel saldırıda bulundu.Şin, Sazak'ın üzerine çullandığı sırada elindeki bıçağı kaptı ve saldırgan adamın vücuduna bir darbe indirdi. Sazak olay yerinde hayatını kaybederken, Özlem Şin 112 Acil Yardım Hattı'na arayıp yaşananları anlattı, yardım istedi. Tutuklanan Şin, 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası talebiyle açılan davada İstanbul Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi'nde hâkim karşısına çıktı. Genç kadın dehşet anlarını mahkemede "Gözümü kapattım ve bıçağı bir kez sapladım. Peşimden gelip 'Öldüreceğim seni' dedi. Mutfağın balkonuna yöneldiğim esnada yere düştü. 112'yi aradım" sözleriyle gözyaşları içinde anlattı.Cumhuriyet Savcısı, Özlem Şin'in, kendisine karşı gerçekleşen ve gerçekleşmesi muhakkak olan tehlikeyi gidermek için öldürme eylemi gerçekleştirdiğini ve bir bıçak darbesi vurduğunun altını çizdi, eylemin "meşru savunma" kapsamında kaldığını kaydederek beraat ve tahliye kararı verilmesini istedi. Özlem Şin'in tutukluluk hâlinin devamına karar veren mahkeme, 112'yi arayıp aramadığının, neler konuştuğunun araştırılmasını istedi. Cinayet gecesi eve giden polisler de Şin'in ifadesini doğrular nitelikte, kadının ellerinin bağlı olduğunu söyledi. 112 Acil Servisi'nden gelen telefon görüşmesi kayıtları, kendini savunurken cinayet işlemek zorunda kalan kadının anlattıklarını kanıtlar cinstendi.Ve 6 Nisan'da görülen son duruşmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Mahkeme, oy çokluğu ile verdiği kararında, Özlem Şin'in olayın gelişiminde meşru savunmada bulunduğunu kaydederek, kadının beraatine ve tahliyesine karar verdi. Karara mahkeme başkanı şerh düştü. Sanığın meşru savunma hâli içinde bulunmadığını belirterek "kasten öldürme" suçundan cezalandırılması ve tutukluluk hâlinin devamına karar verilmesi görüşünde olduğunu kaydedip beraat ve tahliye kararına karşı çıktı. Ancak duruşmanın sonunda, başkanın şerhine karşı iki üye hâkimin kararı doğrultusunda, 14 aydır tutuklu bulunan Özlem Şin özgürlüğüne kavuşarak soluğu aylardır uzak kaldığı çocuklarının yanında aldı.- Acil çağrı merkezi - Ben birini öldürdüm - Sakin olun hanımefendi, Pendik Kurtköy Mahallesi mi?- Evet, ellerim bağlı, çok acıyor, gelin.- Cepken Sokak mı orası?- Bilmiyorum, galiba.- Sakin olun hanımefendi, önce sakin olun. Orası Cepken Sokak mı?- Evet, galiba evet.- Alo.- Efendim.- Bak ambulansı yönlendirdim, hasta nefes alıyor mu?- Bilmiyorum ki.- Tamam, sakin ol tamam mı. Orada olay yerinden uzaklaş tamam mı.- Mutfaktayım ben.- Tamam, evde misin sen şu anda.- Evet, evet.- Tamam sakin ol şu an, yanında başka biri var mı?- Hayır, tek o var, o da yerde yatıyor. Beni koşturdu yatak odasından, orda yattı kaldı.