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Giriş Tarihi: 10.3.2022

113’üncü yaşını pasta kesip kutladı

HAMZA ALP
113’üncü yaşını pasta kesip kutladı
Ordu'nun Mesudiye ilçesinde yaşayan, 12 çocuk, 44 torun sahibi Mehmet Niyazi Metin'in 113'üncü yaşı, pasta kesilerek kutlandı. İlçenin Birebir Mahallesi'nde ikamet eden Mehmet dedeye, doğum günü dolayısıyla çocukları ve torunları tarafından sürpriz yapıldı. 113'üncü yaşına giren Mehmet dede, Mesudiye Belediye Başkanı İsa Gül ve mahalle sakinlerinin de katıldığı kutlamada kendisi için hazırlanan pastadaki mumu üfledi. İlerleyen yaşına rağmen birçok ihtiyacını kendisi karşılayan Mehmet dedeye radyo hediye edildi. Mehmet Niyazi Metin, kendisini gayet sağlıklı hissettiğini, süt ve yoğurdu çok sevdiğini söyledi. Şimdiye kadar ağır hastalık geçirmediğini anlatan Metin, hafızasının kısmen iyi olduğunu, geçmişi zaman zaman hatırlayabildiğini aktardı.

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113’üncü yaşını pasta kesip kutladı
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