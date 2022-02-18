114 mahrem imama operasyon! FETÖ’nün 114 mahrem imamına eş zamanlı gözaltı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, MİT, Emniyet Genel Müdürlüğü TEM ile SİBER Daire Başkanlıklarınca FETÖ/PDY silahlı terör örgütü mensuplarının deşifresine yönelik çalışmalarda 114 mahrem imam hakkında Ankara merkezli 45 ilde eş zamanlı gözaltı kararı verildi.

Operasyon kapsamında FETÖ'nün Jandarma Genel Komutanlığı'ını hedef alarak içerisinde yuvalanan 73'ü daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi, 26'sı özel sektör çalışanı olmak üzere 99 'mahrem imam' ile mülki idare yapılanması içerisinde olan 7'si daha önce ihraç edilmiş kamu görevlisi olmak üzere 15 'mahrem imam' tespit edildi. Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından devam ettiği öğrenildi.