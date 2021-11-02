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Haberler Yaşam Haberleri 115 bin nüfuslu ilçede bir eczane nöbetçi olursa böyle yoğunluk yaşanır!
Giriş Tarihi: 2.11.2021 19:58

115 bin nüfuslu ilçede bir eczane nöbetçi olursa böyle yoğunluk yaşanır!

Ahmet AKKUŞ Ahmet AKKUŞ
115 bin nüfuslu ilçede bir eczane nöbetçi olursa böyle yoğunluk yaşanır!

Mardin’in Nusaybin ilçesinde resmi tatil günlerinde ve hafta sonları bir eczanenin nöbetçi olması nedeniyle sürekli eczane içi ve önlerinde ilaç alma yoğunluğu yaşanıyor. Bu nedenle vatandaş, resmi tatil ve hafta sonlarında 2 eczanenin nöbetçi olmasını istiyor.

Nusaybin ilçesinde geçen hafta resmi tatil ve hafta sonu her gün bir eczanenin nöbetçi olması nedeniyle ilaç alma kuyruğu ve yoğunluğu yaşandı. Eczane önünde ve içerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, hafta sonları veya resmi tatil günlerinde en az iki eczanenin nöbetçi olması gerektiğini." dile getirildi.


Vatandaşlar, 115 bin nüfusluk ilçenin yükünü bir eczane kaldıramadığından dolayı böyle yoğunluk yaşanıyor. Bir eczanenin hastane bölgesinde ve bir eczanenin da şehir merkezinde nöbetçi olması gerektiğini söyleyen vatandaş, bir an önce bu sorunun çözülmesini istedi.

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115 bin nüfuslu ilçede bir eczane nöbetçi olursa böyle yoğunluk yaşanır!
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