115 bin nüfuslu ilçede bir eczane nöbetçi olursa böyle yoğunluk yaşanır!

Nusaybin ilçesinde geçen hafta resmi tatil ve hafta sonu her gün bir eczanenin nöbetçi olması nedeniyle ilaç alma kuyruğu ve yoğunluğu yaşandı. Eczane önünde ve içerde yaşanan yoğunluk nedeniyle vatandaşlar, hafta sonları veya resmi tatil günlerinde en az iki eczanenin nöbetçi olması gerektiğini." dile getirildi.



Vatandaşlar, 115 bin nüfusluk ilçenin yükünü bir eczane kaldıramadığından dolayı böyle yoğunluk yaşanıyor. Bir eczanenin hastane bölgesinde ve bir eczanenin da şehir merkezinde nöbetçi olması gerektiğini söyleyen vatandaş, bir an önce bu sorunun çözülmesini istedi.