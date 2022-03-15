İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; Pendik İlçesi'ne bağlı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, Küçükçekmece, Kartal ve Başakşehir İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe seri operasyonlar düzenledi. M.K., S.T., M.E.G., T.G., M.K., K.E., İ.H.B. ve V.K. isimli sekiz kişi yakalanarak gözaltına alındı. Düzenlenen operasyonlarda 102 kilo 314 gram Hint Keneviri maddesi, 13 kilo 240 gram Esrar maddesi, bir hassas terazi, bir vakum cihazı, bir tartı ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 28 bin 720 lira nakit para ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerden 7'si "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine yerleştirildi. Diğer şüpheli ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

115 kilo uyuşturucu ele geçirildi! 8 gözaltı var