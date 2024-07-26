12 adreste ele geçirdiler… Piyasa değeri 500 milyon lira…

İstanbul Emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; seri operasyonlara devam ediyor. Peş peşe baskınlarla kaçakçılara göz açtırmayan ekipler, Fatih İlçesi'nde altı satış ofisi ve altı depoda dünyaca ünlü markalara ait gümrük kaçağı ürünlerin bulunduğunu tespit etti.

Adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Beş kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan detaylı aramalarda; piyasa değeri yaklaşık 500 milyon lira olan 10 bin 103 adet dünyaca ünlü markalara ait taklit çanta, kol saati, ayakkabı, cüzdan, kemer ve gözlük ele geçirildi.