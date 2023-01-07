Haberler Yaşam Haberleri 12 araç birbirine girdi 3 ölü, 11 yaralı
Giriş Tarihi: 8.1.2023

12 araç birbirine girdi 3 ölü, 11 yaralı

ZAHİDE VURAL
Ali ALTUNTAŞ Ali ALTUNTAŞ
12 araç birbirine girdi 3 ölü, 11 yaralı
KIRIKKALE-Kırşehir yolu Akpınar ilçesi yakınlarında buzlanma ve sis etkisiyle 5 TIR, bir yolcu otobüsü ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde bulunan Sündüs Y. (65), Salih Ü. (85), Görkem Y. (30) ölürken 11 kişi de yaralandı. Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken beton bariyere çarptı. Minibüsteki 51 göçmenden 2'si öldü, 6'sı yaralandı. Kayseri Develi'de bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarptı. İşçilerden Adem Ş. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Mersin Erdemli'de boru yüklü kamyon, freni patlayınca yol kenarındaki otomobile çarpıp devrilerek ikiye bölündü. Boruların üzerine düştüğü kamyondaki Hidayet Şahin ve Mesut Büyükeken hayatını kaybetti. Muğla Milas'ta tarlaya devrilen tüp yüklü kamyonun sürücüsü Gurbet Yardım öldü. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ise hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada Salice Kaşıkeman öldü, 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa Birecik'te yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı İslim Delen (66) öldü. Sakarya Adapazarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Melih Göçer, otomobilin çarpması sonucu can verdi.

EN ÇOK OKUNANLAR

TİP'li Barış Atay'dan şehit edilen polis memurları için hadsiz sözler: Peki, rahatladınız mı?
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan Antalya'da 6'lı masayı topa tuttu, resti çekti: YAPAMAYACAKSINIZ!
İnşirah Suresi Okunuşu - İnşirah Suresi Türkçe Anlamı, Arapça Yazılışı, Meali Ve Tefsiri
SON DAKİKA: Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
6'lı masada aday yok bakanlık dağılımı var: Fatih Portakal 'kulis' diyerek açıkladı: Kim nereyi istiyor?
SON DAKİKA: HDP Cumhurbaşkanlığı seçimi için kararını verdi! Buldan: Kendi adayımızla gireceğiz...
Hakan Altun’dan yıllar sonra gelen İclal Aydın itirafı! O şarkıyı ona yazmış…
Türkiye’nin Suriye açılımı dünya gündeminde! Bloomberg’den flaş analiz: Türkiye YPG’ye karşı zafer kazanacak!
Yazar Yaşar Kaplan, 71 yaşında hayatını kaybetti
Acıklı güldürü
ARKADAŞINA GÖNDER
12 araç birbirine girdi 3 ölü, 11 yaralı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA