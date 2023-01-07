12 araç birbirine girdi 3 ölü, 11 yaralı

KIRIKKALE-Kırşehir yolu Akpınar ilçesi yakınlarında buzlanma ve sis etkisiyle 5 TIR, bir yolcu otobüsü ve 6 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kazada otomobillerde bulunan Sündüs Y. (65), Salih Ü. (85), Görkem Y. (30) ölürken 11 kişi de yaralandı. Van'da düzensiz göçmenleri taşıyan minibüs polisten kaçarken beton bariyere çarptı. Minibüsteki 51 göçmenden 2'si öldü, 6'sı yaralandı. Kayseri Develi'de bir fabrikaya işçi taşıyan servis minibüsü yoldaki buzlanma nedeniyle kontrolden çıkıp bir evin bahçe duvarına çarptı. İşçilerden Adem Ş. hayatını kaybetti, 6 kişi yaralandı. Mersin Erdemli'de boru yüklü kamyon, freni patlayınca yol kenarındaki otomobile çarpıp devrilerek ikiye bölündü. Boruların üzerine düştüğü kamyondaki Hidayet Şahin ve Mesut Büyükeken hayatını kaybetti. Muğla Milas'ta tarlaya devrilen tüp yüklü kamyonun sürücüsü Gurbet Yardım öldü. Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde ise hafif ticari araçla otomobilin çarpıştığı kazada Salice Kaşıkeman öldü, 6 kişi yaralandı. Şanlıurfa Birecik'te yolun karşısına geçmek isterken minibüsün çarptığı İslim Delen (66) öldü. Sakarya Adapazarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen Melih Göçer, otomobilin çarpması sonucu can verdi.