12 bin 500 öğrenciye okul kıyafeti

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılacak 1'inci sınıf öğrencilerine 75 bin çanta ve kırtasiye desteği ile 12 bin 500 ihtiyaç sahibi öğrencilere okul kıyafeti yardımı için Gaziantep Valiliği ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile protokol imzalandı. Gaziantep Valiliği'ndeki törenle Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Valisi Davut Gül ve İl Milli Eğitim Müdürü Yasin Tepe, destekler için protokolleri imzaladı.

2022-2023 eğitim öğretim yılında Gaziantep merkez ve ilçelerdeki tüm okullarda 1'inci sınıf öğrencilerine okul çantalarıyla birlikte, 12 renkli sulu boya, 6'lı siyah kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, kalem kutusu, 12 renkli pastel boya, A5 kareli defter, güzel yazı defter, A5 çizgili okul defteri, resim defteri, A4 kareli defter, A4 çizgili okul defteri, 12 renkli kuru tahta boya, 3'lü kırmızı kurşun kalem büyükşehir tarafından hediye edilecek. Öğrenciler okula başlayacakları 5 Eylül tarihinde çanta ve kırtasiye malzemelerini masalarında hazır bulacaklar.

Öte yandan İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından tespit edilecek ihtiyaç sahibi 12 bin 500 öğrenciye Büyükşehir Belediyesi okul kıyafeti yardımı yapacak.

Protokol imza töreninde konuşma yapan Başkan Fatma Şahin, Vali Gül'ün "Eğitim ve bilim şehri Gaziantep" hedefine hızla ilerlediklerini kaydetti.

Okulların açılmasıyla okula yeni başlayan öğrencilerin ailelerinin büyük bir telaş içine girdiklerini anlatan Şahin, "Bir anne olarak kendi çocuklarımdan biliyorum. Bize düşen işi kolaylaştırmak. Onlara verdiğimiz desteklerle aile bütçesine destek olmak. Geçen yıl başlattığımız bir uygulama bu. Her çocuğa verdiğimiz setlerde ailelerimizden yüksek bir memnuniyet var. Bunun için sürdürmeye devam ediyoruz. Malzemelerin en güzelini, kendi çocuğumuza alacağımız şekilde bütün malzemeleri temin ettik. Okula başladıkları gün bütün bu set masalarında olacak" diye konuştu.

Şehrin en büyük gücünün beşeri sermaye olduğunun altını çizen Şahin, "Bunun için çocuklarımızı baştan güzel yetiştirmek gerekiyor. Elimizde çok güzel bir tohum var. Bu çocukları güzel bir şekilde geleceğe hazırladığımızda bütün Türkiye'nin iftiharla baktığı çocuklar Gaziantep'ten çıkıyor. Biz de başarıya destek olmak istiyoruz. Okulun başında bu işlere destek vererek hedeflerimize ilerlemenin onurunu ve şerefini yaşıyoruz" dedi.

Vali Davut Gül ise 75 bin öğrencinin kırtasiye malzeme desteğinden yararlanacağını hatırlatarak, "Gaziantep Büyükşehir Belediyesi eğitimin her alanında var. İhtiyaç duyduğumuz arsadan, okulların güvenli hale getirilmesi, lojistik ihtiyaçların karşılanması, kütüphanelerin eksiklerinin tamamlanması, spor malzemesi dağıtılması, öğretmenlerin öğretmenler odasında daha mutlu olmaları, akıllı tahtadan, eksik olan bilgisayarlara kadar hepimizin izlediği birçok çalışma yapıyoruz. Geçen sene de aynısı yapıldı, bu sene de 75 bin öğrenciye bu kırtasiye setleri verilecek. Bunu düşünmesi, yapması çok kıymetli" diye konuştu.