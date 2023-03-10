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Giriş Tarihi: 11.3.2023

12 bin yıllık Göbeklitepe dimdik ayakta

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
12 bin yıllık Göbeklitepe dimdik ayakta
Tarıhin sıfır noktası olarak nitelendirilen ve UNESCO Dünya Kültür Mirası Kalıcı Listesi'nde bulunan 12 bin yıllık Göbeklitepe, asrın felaketinin ardından ayakta kalan önemli tarihi yapılardan biri oldu. Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesine bağlı Örencik Mahallesi'nde yer alan yapının, depremler sonrası hasar görmediği belirtilmişti. Tedbir amaçlı ziyarete kapalı olan Göbeklitepe'nin son halini SABAH Gazetesi görüntüledi. Halen süren artçılar sonrası da gerekli kontrollerin yapıldığı Göbeklitepe'nin T sütunlarında en ufak bir kaymanın olmadığı öğrenildi. Arkeologların incelemelerinde herhangi bir olumsuzluk belirlenmediği ifade edildi. Şanlıurfa'da 12 bin yıllık geçmişiyle "tarihin sıfır noktası" olarak nitelendirilen Göbeklitepe, 2022 yılında 850 bin kişiyi ağırlayarak, açıldığı günden bu yana en yüksek ziyaretçi sayısına ulaştı.

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12 bin yıllık Göbeklitepe dimdik ayakta
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