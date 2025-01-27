12 çocuktan 1’i çevrimiçi istismara maruz kalıyor

ABD'deki Georgia State Üniversitesi tarafından yapılan araştırma, dünyadaki her 12 çocuktan birinin en az bir tür çevrimiçi cinsel sömürü veya istismara maruz kaldığını ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre, bunlar arasında çevrimiçi talep, çevrimiçi istismar, pornografiye maruz kalma, istenmeyen veya baskı altında cinsel içerikli mesajlaşma, görüntü temelli istismar, cinsel gasp ve cinsel sömürü yer alıyor. Çalışmanın başyazarı Xiangming Fang, "Çevrimiçi çocuk cinsel istismarı ve sömürüsü riskinin, özellikle gelişmekte olan ülkelerde internet erişimi ve akıllı telefon kullanımının artmasıyla daha da büyüyeceğinden derin endişe duyuyorum" dedi.