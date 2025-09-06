12 Dev Adam Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Basketbol Takımı çeyrek final maçı tarihi

Türkiye, EuroBasket 2025'te yoluna emin adımlarla devam ediyor. İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükselen 12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Polonya-Bosna Hersek maçının ardından netleşecek. Basketbol tutkunları "Türkiye çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, A Milli Erkek Basketbol Takımı çeyrek final maçı tarihi ve diğer tarihler.