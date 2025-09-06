Haberler Yaşam Haberleri 12 Dev Adam Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta? A Milli Erkek Basketbol Takımı çeyrek final maçı tarihi
Giriş Tarihi: 6.9.2025 15:07

12 Dev Adam, EuroBasket 2025 Son 16 Turu’nda İsveç’i 85-79 mağlup ederek çeyrek final biletini kaptı. Milli Takımımız çeyrek finalde Polonya-Bosna Hersek eşleşmesinin kazananıyla karşı karşıya gelecek. Büyük heyecana sahne olacak mücadele öncesinde A Milli Erkek Basketbol Takımı çeyrek final maçının tarihi ve saat bilgisi araştırılıyor. Peki, 12 Dev Adam Çeyrek Final maçı ne zaman, saat kaçta?

Türkiye, EuroBasket 2025'te yoluna emin adımlarla devam ediyor. İsveç'i 85-79 yenerek çeyrek finale yükselen 12 Dev Adam'ın sıradaki rakibi Polonya-Bosna Hersek maçının ardından netleşecek. Basketbol tutkunları "Türkiye çeyrek final maçı ne zaman oynanacak?" sorusuna yanıt arıyor. İşte, A Milli Erkek Basketbol Takımı çeyrek final maçı tarihi ve diğer tarihler.

12 DEV ADAM TÜRKİYE ÇEYREK FİNAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA?

Milli Takımımızın çeyrek finaldeki rakibi, Polonya ile Bosna Hersek arasında oynanacak mücadele sonrasında netleşecek.

EuroBasket 2025 çeyrek final karşılaşması 9 Eylül Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati ve yayın bilgileri ilerleyen günlerde açıklanacak ve detaylar belli oldukça habere eklenecek.

A Milli Erkek Basketbol Takımı'mız, EuroBasket 2025 son 16 turu maçında, Riga'da İsveç ile karşı karşıya geldi. Ay yıldızlılar, maçtan 85-79'luk galibiyetle ayrıldı ve adını çeyrek finale yazdırdı.

