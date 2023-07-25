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Giriş Tarihi: 25.7.2023 09:39 Son Güncelleme: 25.7.2023 10:06

12 günlük otomobili mezarı oldu

İzmir’de 12 gün önce aldığı otomobiliyle seyir halinde olan 34 yaşındaki Erkan Bilgin, direksiyon hakimiyetini kaybederek ağaca çarptı. Bilgin olay yerinde yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
12 günlük otomobili mezarı oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 05.00 sıralarında meydana gelen kazada Erkan Bilgin (34) idaresindeki otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise Erkan Bilgin'i kontrol etti.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrol sonucunda, sürücü Bilgin'in olay yerinde yaşamını yitirdiği tespit edildi. Çarpmanın etkisiyle otomobilde sıkışarak yaşamını yitiren Bilgin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı.

Sürücünün cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Öte yandan, kazada yaşamını yitiren Erkan Bilgin'in otomobil alım ve satımı yaptığı öğrenildi.

Talihsiz sürücünün yaşamını yitirdiği otomobili ise 12 gün önce satın aldığı ortaya çıktı. Bilgin'in Kemalpaşa ilçesinde bulunan otomobil pazarına gittiği, aracına da satış için otomobilinin bilgileri yazan levha astığı öğrenildi.

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12 günlük otomobili mezarı oldu
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