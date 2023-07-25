12 günlük otomobili mezarı oldu

İzmir'in Bayraklı ilçesi Ankara Caddesi üzerinde 05.00 sıralarında meydana gelen kazada Erkan Bilgin (34) idaresindeki otomobil, Bayraklı yönünden Bornova istikametine seyir halinde olduğu sırada, belirlenemeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine refüjdeki ağaca çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler, durumu sağlık, itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri çevre güvenliği alırken, sağlık ekipleri ise Erkan Bilgin'i kontrol etti.