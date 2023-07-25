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Giriş Tarihi: 26.7.2023

12 günlük otomobili mezarı oldu

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
12 günlük otomobili mezarı oldu
İzmir'de yasayan Erkan Bilgin (34), dün sabaha karsı 05.00 sıralarında otomobiliyle Bayraklı'dan Bornova yönüne giderken kontrolü kaybedince, refüjdeki agaca çarptı. Kazayı gören vatandasların ihbarıyla gelen saglık ekipleri, Bilgin'in öldügünü belirledi. Bilgin'in cenazesi, savcının incelemesinin ardından itfaiye ekipleri tarafından çıkartıldı. Otomobil alımsatımı yapan Bilgin'in, kaza yaptıgı otomobili 12 gün önce satın aldıgı, son olarak Kemalpasa ilçesindeki otomobil pazarına götürüp satmaya çalıstıgı belirlendi.

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12 günlük otomobili mezarı oldu
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