12 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Kocaeli Kandıra İlçesinde 3 Temmuz 2022 günü meydana gelen olayda, Kumcağaz Sahili'ne giderek serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Yusuf Berk Eybek, bir anda suda çırpınıp dalgalar arasında kayboldu.
Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine cankurtaranlar tarafından kurtarılan Eybek, olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahale sonrası önce Kandıra Devlet Hastanesi, ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden genç, 12 günlük yaşam savaşını önceki gün kaybetti. Eybek'in cenazesi İzmit'e bağlı Ketenceler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.