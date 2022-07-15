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Giriş Tarihi: 15.7.2022 13:21 Son Güncelleme: 15.7.2022 14:11

12 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Kocaeli Kandıra İlçesi Kumcağız Sahilinde denize girerek boğulma tehlikesi geçiren ve son anda kurtarılarak hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki Yusuf Berk Eybek, 12 gündür verdiği yaşam savaşını kaybetti

ABBAS ÇAKAR
12 günlük yaşam savaşını kaybetti!

Kocaeli Kandıra İlçesinde 3 Temmuz 2022 günü meydana gelen olayda, Kumcağaz Sahili'ne giderek serinlemek için denize giren 20 yaşındaki Yusuf Berk Eybek, bir anda suda çırpınıp dalgalar arasında kayboldu.

Durumu fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine cankurtaranlar tarafından kurtarılan Eybek, olay yerinde sağlık ekiplerinin yapmış olduğu ilk müdahale sonrası önce Kandıra Devlet Hastanesi, ardından Kocaeli Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Servisi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden genç, 12 günlük yaşam savaşını önceki gün kaybetti. Eybek'in cenazesi İzmit'e bağlı Ketenceler Mahallesi Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Köy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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12 günlük yaşam savaşını kaybetti!
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