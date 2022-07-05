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Giriş Tarihi: 5.7.2022 11:32 Son Güncelleme: 5.7.2022 11:52

12 ilçede uyuşturucu satıcılarına baskın… Bir kilogram zehirle yakalandılar

EMİR SOMER EMİR SOMER
12 ilçede uyuşturucu satıcılarına baskın… Bir kilogram zehirle yakalandılar

İstanbul’da uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyonda bir kilo yedi gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; ülkemiz genelinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik başlatılan "Kök Kurutma Operasyonu" kapsamında "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına operasyon düzenledi. Fatih, Bayrampaşa, Esenler, Gaziosmanpaşa, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Ataşehir, Bağcılar, Bahçelievler, Beyoğlu, Esenyurt ve Kadıköy İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına operasyon!

56 uyuşturucu satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda 628 gram Eroin maddesi, 376 gram Esrar maddesi, üç gram Kokain maddesi, bir ruhsatsız tabanca, paketlenerek satışa hazır hale getirilmiş uyuşturucu maddelerin tartımında kullanılan üç hassas terazi, bir baskı makinesi, uyuşturucu madde ticaretinde kullanılan dört cep telefonu, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 55 bin 475 lira, 590 dolar ve 10 euro ele geçirildi.

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12 ilçede uyuşturucu satıcılarına baskın… Bir kilogram zehirle yakalandılar
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