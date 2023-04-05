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Giriş Tarihi: 5.4.2023 09:33

12 ilçede yakalandılar… 43 kilogramdan fazla zehirle suçüstü…

İstanbul’un 12 ilçesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik düzenlenen Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 26 uyuşturucu madde satıcısı yakalandı. Altı farklı türde 43 kilo 341 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emir SOMER Emir SOMER
12 ilçede yakalandılar… 43 kilogramdan fazla zehirle suçüstü…

İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; "Torbacı" olarak adlandırılan uyuşturucu madde satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenledi. Avcılar, Bayrampaşa, Bahçelievler, Beyoğlu, Beylikdüzü, Beykoz, Esenler, Kağıthane, Gaziosmanpaşa, Güngören, Pendik ve Sarıyer İlçeleri'nde çok sayıda adrese eş zamanlı baskın yapıldı. 26 uyuşturucu madde satıcısı yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda altı farklı türde toplam 43 kilo 341 gram uyuşturucu madde, üç hassas terazi, bir baskı makinesi, yedi ruhsatsız tabanca, iki otomatik tüfek, bir pompalı tüfek, 115 adet mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 62 bin 330 lira nakit para ele geçirildi.

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12 ilçede yakalandılar… 43 kilogramdan fazla zehirle suçüstü…
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