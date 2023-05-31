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Giriş Tarihi: 31.5.2023 15:48 Son Güncelleme: 31.5.2023 16:30

12. katta camdan sarkan çocuk düşerek yaşamını yitirdi

Karabük’te meydana gelen olay da 16 katlı binanın 12.katında açık camdan sarkan çocuk, dengesini kaybetmesi sonucu düşerek yaşamını yitirdi.

Ali Faik ATAY Ali Faik ATAY
12. katta camdan sarkan çocuk düşerek yaşamını yitirdi

Karabük'ün Yenişehir Mahallesi Nilüfer Sokak öğlen saatlerinde üzerinde bulunan 16. Kulepark A Blok'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 2 yaşındaki Alper Sarıpınar isimli bebek 12. katta bulunan dairedeki açık pencereden dengesini kaybederek beton zemine düştü. Çocuklarını yerde hareketsiz bir şekilde yatarken gören aile durumu polis ve 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı bebek Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz bebek kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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12. katta camdan sarkan çocuk düşerek yaşamını yitirdi
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