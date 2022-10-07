12 milyonluk mıcır vurgununa 6 tutuklama

İzmir Büyükşehir Belediyesi yıllık 2 milyon ton mıcır kullanılırken, CHP'li Kuşadası Belediyesi'nin bir kalemde 12.8 milyon liraya 750 bin tonluk mıcır ihalesine çıkması nedeniyle savcılık tarafından soruşturma başlatıldı. CHP'li Kuşadası Belediyesinin mıcır ihalesindeki yolsuzluk iddialarıyla ilgili mülkiye müfettişlerinin yaptığı incelemenin ardından operasyon için düğmeye basıldı. İhale ve imar yolsuzluğu iddialarıyla gündemden düşmeyen CHP'li Kuşadası Belediyesi'ne polis ekipleri tarafından 4 Ekim'de şafak operasyonu düzenledi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü (KOM) polisleri toplam 8 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan şüpheliler arasında, o dönem Fen İşleri Müdürü olan Fatma Çanakçı, Fen İşleri memuru Murat Arabacı, maden mühendisi Kartal Kara, bilgisayar teknikeri Emre Tuğrul, iş makinesi operatörü Kaan Çandar ve inşaat mühendisi Demet Şengül ile 750 bin tonluk mıcır ihalesini kazanan firmanın sahipleri Zana ve Turan Bağı kardeşler yer aldı.

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE RÜŞVET

CHP'li Kuşadası Belediyesi'nde çalışan 6 personel ile 2 şirket yetkilisinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. 'İhaleye fesat karıştırmak", "resmi belgede sahtecilik" ve "rüşvet" suçlamasıyla gözaltına alınan 8 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, Kuşadası Adliyesi'ne gönderildi.

6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Kuşadası Adalet Sarayında savcı tarafından ifadeleri alınan 8 şüpheli tutuklanma talebiyle Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, Fen İşleri Müdür Vekili Fatma Çanakçı ile belediye çalışanları Murat Arabacı, Kartal Kara ve Kaan Çavdar ile ihaleyi kazanan firmanın sahipleri Turan Bağı ve Zana Bağı tutuklandı. Belediye çalışanlarından Emre Tuğrul adli kontrol şartıyla, Demet Şengül ise serbest kaldı.