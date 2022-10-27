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Giriş Tarihi: 27.10.2022 11:34 Son Güncelleme: 27.10.2022 11:41

İstanbul'daki operasyonlarda 414 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul’un sekiz ilçesinde son bir ayda düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 414 kilo 989 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Operasyonlar ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
İstanbul’daki operasyonlarda 414 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir ayda Bayrampaşa, Küçükçekmece, Esenyurt, Büyükçekmece, Başakşehir, Arnavutköy, Ümraniye ve Ataşehir İlçeleri'nde uyuşturucu madde satıcılarına peş peşe 12 ayrı operasyon düzenledi. Beş adres ve altı araca yönelik gerçekleştirilen baskınlarda 25 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlar ve uyuşturucu maddelerin ele geçirildiği anlar polis kameralarına yansıdı.

Operasyonlarda dokuz farklı türde toplam 414 kilo 989 gram uyuşturucu madde ve uyuşturucu çoğaltımında kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

"Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmalatı ve Ticareti Yapmak" suçundan gözaltına alınan 25 kişiden 21'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheliler ise "Adli Kontrol" kararıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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İstanbul'daki operasyonlarda 414 kilo 989 gram uyuşturucu ele geçirildi
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