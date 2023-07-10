12 saatlik düşen yağış miktarı açıklandı; Şenpazar 79,37 kg yağış aldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün "turuncu" kod ile uyardığı Kastamonu'da şiddetli sağanak yağış etkili oldu. Ağlı, Azdavay, Cide, Çatalzeytin, Daday, Devrekâni, İnebolu, Küre, Şenpazar ve Pınarbaşı ilçelerinde etkili olan sağanak yağış sel ve taşkınlara neden oldu.

Yaşanan sel nedeniyle birçok ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar ise sular altında kaldı. Afet ve Acil Durum Başkanlığı (AFAD), Kastamonu'da sağanak yağışların ardından yapılan çalışmalara dair açıklamada bulundu.

AFAD yaptığı açıklamada, Kastamonu 112 çağrı merkezine 52 ihbar yapıldığını, aşırı yağışlar sonucu tedbir amaçlı Hacı Ahmet köyünde 4 ev, İnebolu Hayrioğlu köyünde 5 hanede yaşayan vatandaşlar yakınlarının yanına tahliye edildiğini, Şenpazar Azkalaycı köyünde 2 ve Korucak mahallesinde 2 ev tedbir amacıyla tahliye edildiğini, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı iş makinaları bölgede bekletildiğini, sel, su baskını için Cide ilçesine Kastamonu AFAD, Ankara AFAD ve İzmir AFAD toplam 16 arama kurtarma personeli, 3 İHH gönüllüsü, 2 pick-up, 2 arama kurtarma aracı, 4 minibüs, 2 bot, 11 motopomp, 1 adet çamur pompası ve 1 adet dalgıç pompa ile ilçeye görevlendirildiğini, meydana gelen aşırı yağışlar sonucunda Cide ilçesi ana su hattı zarar görmüş olup ilçe merkezine içme suyu verilemediğini ve Cide Derebucağı köyü yolu ve Cide-Kurucaşile karayolunun tedbir amacıyla ulaşıma kapatıldığını duyurdu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü son 12 saatte Kastamonu'ya düşen yağış miktarı verilerini açıkladı. Açıklanan verilere göre en fazla yağış 79,37 kilogram ile Şenpazar ilçesine düştü. Şenpazar ilçesini 45,72 kilogram ile Devrekâni Kuz Köyü takip etti.

Bozkurt Mamatlar Köyü'ne 42,8 kilogram, Küre ilçesine 41,71 kilogram, Ağlı ilçesine 39,12 kilogram, Bozkurt ilçesine 38,88 kilogram, Azdavay ilçesine 37,57 kilogram, Pınarbaşı ilçesine 35,11 kilogram, Cide ilçesine 31,6 kilogram, Çatalzeytin ilçesine 31 kilogram, Pınarbaşı ilçe merkezine 30,03 kilogram, İnebolu ilçesine 25,6 kilogram ve Daday ilçesine 20,59 kilogram yağış düştü.