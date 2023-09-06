12. Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

İzmir'de görev yapan gazetecilik mesleki gelişimlerine katkıda bulunmak ve başarıyı özendirmek amacıyla Bergama Belediyesi ve İzmir Gazeteciler Cemiyeti işbirliğinde Bergama Kültür Sanat Vakfı ve Bergama Ticaret Odası destekleriyle düzenlenen yarışmada kazananlara ödülleri verildi. Bergama Kültür Merkezi'nde düzenlenen törene Bergama Kaymakamı Avni Oral, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Şakir Süter'in ailesinden ağabeyi Ali İhsan Süter, oğlu Barış Süter, Bergama Kültür Sanat Vakfı Başkanı Yüksel Altuğ, Bergama Ticaret Odası Başkanı İbrahim Lütfi Kolat, Bergama Jandarma Komutanı Vekili Bülent Özkurt, ödül kazanan gazeteciler, yerel basın ve halkın katılımıyla gerçekleşti.

TÖRENİN SELAMLAMA KONUŞMASINI SÜTER AİLESİ ADINA ALİ İHSAN SÜTER GERÇEKLEŞTİRDİ

Şakir Süter Gazetecilik Yarışması Ödülleri'nin 12. Yılına ulaşmasında emeği geçenlere teşekkür eden Ali İhsan Süter "Kardeşim merhum Şakir bir Bergama aşığıydı. Bergama'dan ayrı durmasına rağmen her zaman Bergama'ya geldi. Bergama'da vefasını gösterdi. Bu yarışmayı devam ettiren Bergama Belediye'sine, Bergama Ticaret Odası'na Bergama Kültür ve Sanat Vakfı'na, İzmir Gazeteciler Cemiyeti'ne, jüri üyelerine teşekkür ederim" dedi.

BAŞKAN KOŞTU; KAZANAN ARKADAŞLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM

Yarışmada ödül kazanan gazetecileri tebrik eden Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu; "Bergama'nın yetiştirdiği çok değerli isimlerden, Türk basın camiasının güçlü kalemlerinden hemşerimiz merhum Şakir Süter'i vefatının 16. Yılında rahmet ve saygıyla anıyorum. İzmir ve yerel basınımızın birbirinden değerli kalemleriyle İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Dilek Gappi ve kıymetli yönetim kurulu üyelerini Bergama'mızda ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Türk Basın Camiasına büyük emek vermiş, aramızdan erken ayrılan duayen gazeteci Şakir Süter'in anısının yaşatılıyor olmasının bizim için çok önemli olduğunu belirtmek istiyorum. Ayrıca bu tür yarışmaların gazeteciliği teşvik ediyor olmasından dolayı ayrı bir değer taşıdığını düşünüyorum. Sektöre katılan genç ve dinamik kalemlerin demokratik yaşamın olmazsa olmazı basının gücüne güç katacağına inanıyorum. Kazanan gazeteci arkadaşlarımızı yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum" dedi.

DİLEK GAPPİ; HAKAN KOŞTU VE EKİBİNE TEŞEKKÜR EDİYORUM

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi; 12. Şakir Süter Gazetecilik Yarışmasını gerçekleştiriyor olmaktan büyük bir kıvanç duyuyorum ve artık Bergama bizim için de ev sahibi gibi oldu. Buraya gelmek gerçekten çok keyifli yarışmayı gerçekleştirdiğimiz için biz gazetecilere destek veren kararlı tutumuyla yanımızda duran başta Bergama Belediye Başkanımız Sayın Hakan Koştu ve ekibinden Şenol Çakı'ya teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimize ve elbette Süter ailesine çok teşekkür ediyorum" dedi.

BERGAMA KAYMAKAMI AVNİ ORAL: MEDYA DEMOKRASİNİN BİR UNSURU

Kamuoyunun haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirmesi noktasında medya demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olarak ön plana çıkmaktadır. Bu yarışmada dereceye giren ve ödül alan gazeteci arkadaşları tebrik ediyorum" dedi. Konuşmaların ardından ödül törenine geçildi. Yarışmada 'DNA testiyle gelen 186 milyonluk miras' haberi ile Sabah Gazetesi Muhabiri Ceyhan Torlak Bergama Ticaret Odası Ekonomi özel ödülüne layık görüldü. Torlak ödülünü Bergama Ticaret Odası Başkanı İbrahim Lütfi Kolat'ın elinden aldı.