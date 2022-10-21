12 taksitle motosiklet aldı 13 yıldır borç ödüyor

İstanbul Üsküdar'da yaşayan Mehmet Tarlacı'nın 2009'da 12 taksitle 3 bin Türk Lirası'na aldığı 34 ZH 6937 plakalı motosikleti, 1.5 ay sonra Kadıköy'de çalındı. Şikâyetçi olan Tarlacı, kalan 10 taksiti de ödedi. Tarlacı, "Motosikletin bulundu" haberi beklerken vergi borcu haberi aldı. Çalınan ve bulunamayan motosikletinin vergi borcunu da ödeyen Tarlacı, hırsızlık soruşturmasının zaman aşımına uğramasıyla motosikletinden umudu kesti. Ancak borçlar bitmedi. Olaydan 13 yıl sonra Tarlacı, 11 bin lira daha icra borcu olduğunu öğrendi. Tarlacı'nın, yaptığı kontrollerde motosikletinin çalındıktan yalnızca bir gün sonra bulunup Kemerburgaz Yediemin Otoparkı'na çekildiği ve o günden beri otopark borcundan dolayı icralık olduğu ortaya çıktı. Yaşadıkları karşısında büyük şaşkınlık yaşayan Tarlacı, SABAH'a konştu:Motoru Mayıs 2009'da aldım. Polisler, "Motor bulunmazsa trafikten düşer" dedi. Ama maliye kısmı da varmış. 2 yıl sonra vergi borcu geldi. Vergi borcunu ödedim.Hırsızlık soruşturması bile zaman aşımıyla düştü. 13 yıl sonra bir avukat arayıp "Hesaplarına haciz koyuyoruz" dedi. Kontrol ettim, 11 bin lira icralığım. Anlaşıp ödedim. Meğer, motorum çalındığı gün bulunup yediemin otoparkına çekilmiş.Şimdi de hurdası kalan mahvolmuş motoru yediemin otoparkından 1 ay içinde almam lazım. Araba tutup Kemerburgaz'dan Üsküdar'a evime getireceğim. Noterden çekme belgesi alacağım ve hurdaya ayıracağım. Hepsi ayrı bir masraf. Bu süreçte neden otoparka çekilen motosikletimle ilgili bana bilgi verilmedi. Ben yandım başkaları yanmasın.