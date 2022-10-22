12 taksitle motosiklet aldı! 13 yıldır şok üstüne şok yaşadı

Kemerburgaz'da otoparktaymış. Şimdi bir de araba tutup motoru evime getireceğim. noterden çekme belgesi alacağım ve hurdaya ayıracağım. Hepsi ayrı ayrı bir masraf. Motorum çalındığı gün bulunup yediemin otoparkına çekilmiş. Ben yandım başkaları dikkat etsin yanmasın. Otoparka çekilen motosikleti bana neden söylemiyorlar. İlk motorumun çalınması sonrasında yeni bir motosiklet aldım. O da çalındı ancak kısa sürede bulundu. Bu süreçte neden otoparka çekilen motosikletimle ilgili bana bilgi verilmedi" diye konuştu.