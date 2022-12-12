Haberler Yaşam Haberleri 12 tür uyuşturucuyla yakalandılar! 150 zehir taciri tutuklandı
Giriş Tarihi: 12.12.2022 17:28 Son Güncelleme: 12.12.2022 18:34

12 tür uyuşturucuyla yakalandılar! 150 zehir taciri tutuklandı

İstanbul’da son bir haftada düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 12 farklı türde toplam 265 kilo yedi gram uyuşturucu madde ve 22 bin 494 uyuşturucu hap ele geçirildi. 150 uyuşturucu satıcısı tutuklandı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
12 tür uyuşturucuyla yakalandılar! 150 zehir taciri tutuklandı

İstanbul Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; son bir haftada peş peşe seri uyuşturucu operasyonları düzenledi. Operasyonlarda 12 farklı türde toplam 265 kilo yedi gram uyuşturucu madde ve 22 bin 494 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda ayrıca bir ruhsatsız tabanca, 20 mermi ve uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 87 bin 100 lira nakit para da bulundu. Operasyonlarda gözaltına alınan 150 uyuşturucu madde satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

12 tür uyuşturucuyla yakalandılar… 150 zehir taciri tutuklandı… | Video

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12 tür uyuşturucuyla yakalandılar! 150 zehir taciri tutuklandı
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