12 ülkeyi kapsayan 59 günlük tren macerası

Seyahat acentesi Railbookers, 2025'te 'Lüks Trenle Dünya Turu' rotasının geri döndüğünü duyurdu. 59 gün sürecek bu yolculuk, dört kıtada, 12 ülkede ve 20'den fazla şehirde, dünyanın en lüks trenlerinden bazılarında gerçekleşecek. Seyahat kişi başı 116 bin euro'ya mal oluyor. 3 Eylül 2025'te başlayacak seyahat programı, kültürel deneyimler sunuyor. Katılımcılar, İskoçya'da Belmond Royal Scotsman, İtalya'da La Dolce Vita Orient Express gibi dünyanın en prestijli yedi treninde seyahat edecek. Avrupa ayağında İstanbul da olacak.