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Giriş Tarihi: 12.11.2024 11:29 Son Güncelleme: 12.11.2024 11:32

12. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası için geri sayım başladı

12. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası 22-23 Şubat 2025 (Cumartesi-Pazar) tarihlerinde ÇİLTAR Adana Masa Tenisi Spor Kulübü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Çukurova Üniversitesi’nin katkısıyla Çukurova Üniversitesi Sakıp Sabancı Spor ve Sergi Sarayı’nda 41 masada yapılacak.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
12. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası için geri sayım başladı

Geleneksel olarak yapılan Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasının Türkiye'nin geniş katılımlı önemli organizasyonlarından birisi olduğunu belirten Turnuva Komitesi Başkanı Kemal Sağ, "Konuklara Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için geziler düzenleyerek, konaklamalarını en iyi şekilde yapacağız. Ayrıca kebap, şalgam suyu, dondurma, çay, kahve, halka tatlı ve cezerye ikram edeceğiz. Tüm hedefimiz kentimizin tanıtımı ile değerlerini öne çıkarmaktır" dedi.

SPORDA ADANA'NIN MARKASI OLDU

Geleneksel olarak yapılan Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasının Türkiye'nin geniş katılımlı önemli organizasyonlarından birisi olduğunu belirten ÇİLTAR Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Türemiş, "Türkiye'nin bir numaralı şehrinde yapılan masa tenisi turnuvası marka organizasyon olmuştur. Adana'nın hem ulusal, hem de uluslararası tanıtımına katkı sunacak marka organizasyonlardan bir tanesi Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasıdır. 12. turnuvamızda yine güzel kentimizde hep birlikte mutlu anlar yaşayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.

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12. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası için geri sayım başladı
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