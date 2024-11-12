12. Veteranlar Masa Tenisi Turnuvası için geri sayım başladı

Geleneksel olarak yapılan Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasının Türkiye'nin geniş katılımlı önemli organizasyonlarından birisi olduğunu belirten Turnuva Komitesi Başkanı Kemal Sağ, "Konuklara Adana'nın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmak için geziler düzenleyerek, konaklamalarını en iyi şekilde yapacağız. Ayrıca kebap, şalgam suyu, dondurma, çay, kahve, halka tatlı ve cezerye ikram edeceğiz. Tüm hedefimiz kentimizin tanıtımı ile değerlerini öne çıkarmaktır" dedi.

SPORDA ADANA'NIN MARKASI OLDU

Geleneksel olarak yapılan Adana Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasının Türkiye'nin geniş katılımlı önemli organizasyonlarından birisi olduğunu belirten ÇİLTAR Masa Tenisi Spor Kulübü Başkanı Dr. Ali Türemiş, "Türkiye'nin bir numaralı şehrinde yapılan masa tenisi turnuvası marka organizasyon olmuştur. Adana'nın hem ulusal, hem de uluslararası tanıtımına katkı sunacak marka organizasyonlardan bir tanesi Veteranlar Masa Tenisi Turnuvasıdır. 12. turnuvamızda yine güzel kentimizde hep birlikte mutlu anlar yaşayacağımızı düşünüyoruz" diye konuştu.