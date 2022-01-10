12 yaş üstü aşılamanın artması riski azaltır

BilimKurulu üyesi Prof. Dr. Deniz Odabaş, vaka sayılarındaki hızlı artış nedeniyle okullardaki eğitimin aksamaması için uyarılarda bulundu. Odabaş şunları söyledi:18 yaş altında aşılama istenilen düzeyde değil. Çocuklarda hastalık hafif geçse bile virüs onları da etkiliyor. 12 yaş üstü çocukların en kısa sürede aşılarını yaptırmaları ve hatırlatma dozlarını olmaları çok önemli.Okul yemekhanelerinde mesafeye uyulmalı ve yemekhaneler sık sık havalandırılmalı. Her ders bitişinde teneffüste pencereler açık olarak havalandırma yapılmalı. Sınav ve benzeri etkinliklerde farklı sınıftaki grupların karışmasına izin verilen okullarda vakalar hızla arttı ve sınıf kapatmaları daha çok görülmeye başladı. Okullarda farklı sınıflardaki öğrencilerin kapalı alanda bir araya geldiği etkinliklerin yapılmaması çok önemli.