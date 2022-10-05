Haberler Yaşam Haberleri 12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kuzenini öldürdü
Giriş Tarihi: 5.10.2022 09:42 Son Güncelleme: 5.10.2022 10:44

12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kuzenini öldürdü

İzmir’de yaşayan 12 yaşındaki H.A. evdeki tabanca ile oyun oynarken yanlışlıkla kuzeni M.Ç.’yi (12) başından vurdu. M.Ç. yaşamını yitirdi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kuzenini öldürdü

İzmir'de Selçuk Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. 12 yaşındaki M.Ç. ve aynı yaştaki kuzeni H.A. evde buldukları tabanca ile oynamaya başladı. İki çocuğun oynadığı silah bir anda ateş aldı. H.A.'nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç'nin başına isabet etti.

Silah sesini duyan çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz M.Ç'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.

EN ÇOK OKUNANLAR

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Yunanistan'a net mesaj: Ne yaparsan yap, biz gereğini yapmaya hazırız
SON DAKİKA HABERİ | Başkan Erdoğan AK Parti Grup Toplantısı'nda ne açıklayacak? 84 milyona 'ekran başına' çağrısı yapılmıştı
90 bin taşerona kadro ne zaman verilecek, bu yıl mı? 90 bin taşeron işçi kadroya hangi kurumlarda alınacak, kimleri kapsıyor?
CHP'liler belediyeyi FETÖ imamıyla birlikte soydu! Avcılar Belediyesi'ndeki yolsuzlukta yeni gelişmeler
Aile Destek Programı 850-1250 TL ödeme ne zaman yatacak, yattı mı? Aile Destek Programı Paketi (sosyal yardım) başvuru nasıl ve nereden yapılır, şartları nelerdir?
Aile Destek Programı ödemeleri yattı mı, ayın kaçında, ne zaman yatacak? 850 TL - 1250 TL Aile Destek Paketi başvuruları bitti mi?
Başına talih kuşu kondu! Tarlasında petrol çıktı 925 milyon lira (50 milyon dolar) teklif edildi
Avrupa'daki enerji krizi iki ülkeyi harekete geçirdi: 9 yıl aradan sonra ilk kez...
Türkiye Yunan tezlerini çürüttü! BM’ye açık mektup
Dün akşam MasterChef eleme adayı kim oldu? TV8 ile 4 Ekim 2022 MasterChef’te dokunulmazlığı hangi takım aldı?
ARKADAŞINA GÖNDER
12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kuzenini öldürdü
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA