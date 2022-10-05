12 yaşındaki çocuk silahla oynarken kuzenini öldürdü

İzmir'de Selçuk Cumhuriyet Mahallesi'nde önceki gün saat 15.15 sıralarında meydana geldi. 12 yaşındaki M.Ç. ve aynı yaştaki kuzeni H.A. evde buldukları tabanca ile oynamaya başladı. İki çocuğun oynadığı silah bir anda ateş aldı. H.A.'nın elindeki silahtan çıkan mermi M.Ç'nin başına isabet etti.
Silah sesini duyan çevredekiler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde M.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Talihsiz M.Ç'nin cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay yerine gelen aile yakınları sinir krizi geçirirken, polisin soruşturma başlattığı öğrenildi.