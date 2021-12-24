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Giriş Tarihi: 24.12.2021 15:04 Son Güncelleme: 24.12.2021 15:07

12 yaşındaki İslim kalbine yenildi

MEHMET BONCUK MEHMET BONCUK
12 yaşındaki İslim kalbine yenildi

Gaziantep’te sokakta yürürken düşen 12 yaşındaki kız çocuğu yaşamını yitirdi. Kalbi durduğu belirlenen talihsiz kızın ablasının 4 yıl önce aynı şekilde öldüğü öğrenildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Narlıtepe mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 12 yaşındaki İslim Genç'in yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Düşme nedeniyle beyin travması geçirdiği sanılan küçük çocuk kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İslim Genç'in, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi gözyaşları arasında Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mahalle sakinleri, çocuklarında genetik bir hastalık olan ailenin 4 yıl önce de aynı yaşlardaki bir kızlarının da düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi.

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12 yaşındaki İslim kalbine yenildi
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