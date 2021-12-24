12 yaşındaki İslim kalbine yenildi

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinin Narlıtepe mahallesinde meydana gelen olayda, sokakta yürüyen 12 yaşındaki İslim Genç'in yere düştüğünü gören vatandaşlar durumu 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi. Düşme nedeniyle beyin travması geçirdiği sanılan küçük çocuk kaldırıldığı Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

İslim Genç'in, yapılan otopsinin ardından ailesine teslim edilen cenazesi gözyaşları arasında Yeşilkent Mezarlığı'nda toprağa verildi. Mahalle sakinleri, çocuklarında genetik bir hastalık olan ailenin 4 yıl önce de aynı yaşlardaki bir kızlarının da düşerek yaşamını yitirdiğini söyledi.