12 yaşındaki piyanist ikinci kez dünya birincisi

Antalya'da yaşayan 12 yaşındaki Bade Uygun, piyanoda iki dünya birinciliği elde etti. 8. sınıf öğrencisi Uygun, 5 yaşında başladığı piyanoda başarılara imza atıyor. Avusturya'nın başkenti Viyana'da 72 ülkenin katılımıyla düzenlenen uluslararası müzik yarışmasında birincilik elde eden Uygun, İspanya'nın Barcelona kentinde 32 ülkeden katılımın olduğu Grand Prize Virtuoso uluslararası müzik yarışmasından da altın madalyayla döndü. Uygun, "Altın madalyayı bekliyordum; çünkü çok sıkı çalışmıştım. Beni uzun süre alkışladılar, çok gurur duydum. Ülkemi temsil etmek onur verici" diye konuştu.