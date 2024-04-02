12 yaşındaki Türk sporcu satranç tarihine geçti

Grenke Açık Satranç Turnuvası'nda mücadele eden yıldız sporcu Yağız Kaan Erdoğmuş (12), son normunu da tamamlayarak Büyükusta (Grandmaster - GM) unvanını elde etti.Satranç tarihindeki en genç GM'ler arasına giren Yağız Kaan Erdoğmuş, şu anda Uluslararası Satranç Federasyon (FIDE) sıralamasına göre 'Dünyanın En Genç GM'si oldu. Böylece Türkiye'nin de 'En Genç Büyükustası' unvanına sahip oldu. Satranca başladığı günden beri büyük bir performans gösteren Erdoğmuş, 11 yaşında 'Dünyanın En Genç Uluslararası Ustası (International Master -IM)' unvanına sahip sporcusu olmayı da başarmıştı. GM Yağız Kaan Erdoğmuş, dünya satranç tarihinin en genç GM'leri sıralamasında da 4'üncü sırada yer aldı.