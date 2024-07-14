12 yaşındaki Yusuf’tan acı haber geldi

Erzurum'un Horasan ilçesinde serinlemek amacıyla Aras Nehri'ne giren Yusuf Özer (12), kaybolduktan bir gün sonra sabah saatlerinde cansız olarak bulundu.

Olay, dün saat 16.00 civarında Horasan ilçesine bağlı Kırkgözeler Mahallesi'nde gerçekleşti. Serinlemek için Aras Nehri'ne giren Yusuf ve Yaser Özer (11) kardeşler ile arkadaşları Vefa Murat Sevuk (13), bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredekiler hemen suya atlayarak Yaser Özer'i kurtarırken, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine sağlık, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), İl Jandarma Komutanlığı Sualtı Arama Kurtarma (SAK) ve komando timleri bölgeye sevk edildi. Çevredekilerin de yardımıyla sürdürülen arama çalışmaları sonucunda Vefa Murat Sevuk'un cansız bedenine ulaşıldı.

Sağanak yağış nedeniyle debisi yükselen nehirde gece boyunca süren çalışmalar sonucunda, bu sabah Yusuf Özer'in cansız bedeni de bulundu. Yusuf Özer'in cenazesi, sudan çıkarılarak Horasan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor.