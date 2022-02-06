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Giriş Tarihi: 6.2.2022 14:48 Son Güncelleme: 6.2.2022 15:04

12 yıl 4 ay hapis cezası vardı, GBT'de yakalandı

MEHMET AL MEHMET AL
12 yıl 4 ay hapis cezası vardı, GBT’de yakalandı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde Hırsızlık ve uyuşturucu madde kullanmak bulundurmak suçlardan 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli polis tarafından yakalandı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.A.S. isimli şüpheli Atatürk Caddesi üzerinde polislerin yaptığı GBT sorgusunda gözaltına alındı.

12 yıl 4 ay hapis cezası vardı, GBT'de yakalandı | Video

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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12 yıl 4 ay hapis cezası vardı, GBT'de yakalandı
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