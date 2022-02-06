Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çeşitli suçlardan aranan şahıslara yönelik çalışmalarını sürdürdü. Bu çalışmalar kapsamında 'hırsızlık, uyuşturucu madde kullanmak ve bulundurmak' suçlarından 12 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası olan V.A.S. isimli şüpheli Atatürk Caddesi üzerinde polislerin yaptığı GBT sorgusunda gözaltına alındı.

12 yıl 4 ay hapis cezası vardı, GBT'de yakalandı | Video

Şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildikten sonra tutuklanarak cezaevine gönderildi.